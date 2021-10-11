Шістнадцять людей загинули внаслідок падіння літака в Росії [ Редактировать ]
Літак із парашутистами розбився у російському Татарстані. На борту було 22 людини. Загинули - 16, шестеро - травмовані. Очільник республіки розповів: невдовзі після злету пілоти доповіли про відмову лівого двигуна.
Коли намагалися зайти на посадку - борт перекинувся. Поки триває розслідування причин катастрофи, у Росії заборонили польоти аналогічних літаків моделі Л-410. Сьогодні у Татарстані день жалоби.
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Коли намагалися зайти на посадку - борт перекинувся. Поки триває розслідування причин катастрофи, у Росії заборонили польоти аналогічних літаків моделі Л-410.
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