В понедельник, 11 октября, известный 49-летний львовский певец, музыкант и актер Мисько Барбара внезапно скончался. Об этом сообщает Тvoemisto.tv, ссылаясь на его жену Светлану Олешко.

Причина смерти - неизвестна, но предполагают, что это могла быть остановка сердца.

Михаил (Мисько) Барбара родился во Львове в 1971 году. В 1989 году стал соучредителем и фронтменом группы "Мертвий півень", популярной на протяжении 90-х годов. Группа исполняла песни на стихи известных украинских поэтов. За 30 лет существования группы через него прошло около 20 музыкантов.

