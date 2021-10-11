Умер известный музыкант популярной в 90-е группы [ Редактировать ]
В понедельник, 11 октября, известный 49-летний львовский певец, музыкант и актер Мисько Барбара внезапно скончался. Об этом сообщает Тvoemisto.tv, ссылаясь на его жену Светлану Олешко.
Причина смерти - неизвестна, но предполагают, что это могла быть остановка сердца.
Михаил (Мисько) Барбара родился во Львове в 1971 году. В 1989 году стал соучредителем и фронтменом группы "Мертвий півень", популярной на протяжении 90-х годов. Группа исполняла песни на стихи известных украинских поэтов. За 30 лет существования группы через него прошло около 20 музыкантов.
Напомним, что в начале августа умер культовый диджей Пол Джонсон - автор хита Get Get Down.
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