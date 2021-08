Известный чикагский хаус-диджей и продюсер Пол Джонсон, автор хита Get Get Down, скончался на 51-м году жизни. Об этом сообщает WGN9 со ссылкой на агента артиста.

Диджей в прошлом месяце заразился COVID-19 и был помещен на аппарат ИВЛ в реанимацию одного из медицинских центров Чикаго.

​Пол Лейтон Джонсон родился в 1971 году и был одаренным самоучкой, достигшим жанровых вершин и оказавшим огромное влияние на электронную музыку. В частности, о влиянии Джонсона на свою музыку говорили Daft Punk.

Диджеить Джонсон начал в 1984- году. Всего у Пола Джонсона вышло около сотни альбомов и других релизов. В 1999-м Джонсон выпустил свой самый известный трек Get Get Down, ставший международным хитом и возглавивший хит-парады.

С 1987 года Пол Джонсон серьезно пострадал в перестрелке, после которой остался парализованным ниже пояса. В 2003 году музыканту ампутировали левую ногу. Вторую ногу диджей потерял после автокатастрофы в 2010-м.

Ранее сообщалось, что в США умер рэпер Биз Марки.