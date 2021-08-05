Умер культовый диджей Пол Джонсон, автор хита Get Get Down (видео) [ Редактировать ]
Источник: Mirror
Известный чикагский хаус-диджей и продюсер Пол Джонсон, автор хита Get Get Down, скончался на 51-м году жизни. Об этом сообщает WGN9 со ссылкой на агента артиста.
Диджей в прошлом месяце заразился COVID-19 и был помещен на аппарат ИВЛ в реанимацию одного из медицинских центров Чикаго.
Пол Лейтон Джонсон родился в 1971 году и был одаренным самоучкой, достигшим жанровых вершин и оказавшим огромное влияние на электронную музыку. В частности, о влиянии Джонсона на свою музыку говорили Daft Punk.
Диджеить Джонсон начал в 1984- году. Всего у Пола Джонсона вышло около сотни альбомов и других релизов. В 1999-м Джонсон выпустил свой самый известный трек Get Get Down, ставший международным хитом и возглавивший хит-парады.
С 1987 года Пол Джонсон серьезно пострадал в перестрелке, после которой остался парализованным ниже пояса. В 2003 году музыканту ампутировали левую ногу. Вторую ногу диджей потерял после автокатастрофы в 2010-м.
Ранее сообщалось, что в США умер рэпер Биз Марки.
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