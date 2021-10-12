Літак упав на житлові будинки у Каліфорнії [ Редактировать ]
У Каліфорнії легкий літак упав на житлові будинки. Двоє людей загинули, ще двоє - постраждали. Катастрофа сталася в місті Санті, неподалік Сан-Дієго.
Пілот повідомив про проблеми під час польоту і намагався дотягти судно до резервного аеропорту. На місці аварії спалахнула пожежа. Вогонь знищив два житлових будинки та кілька автівок. Причини та обставини інциденту з'ясовують.
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