У Каліфорнії легкий літак упав на житлові будинки. Двоє людей загинули, ще двоє - постраждали. Катастрофа сталася в місті Санті, неподалік Сан-Дієго.

Пілот повідомив про проблеми під час польоту і намагався дотягти судно до резервного аеропорту. На місці аварії спалахнула пожежа. Вогонь знищив два житлових будинки та кілька автівок. Причини та обставини інциденту з'ясовують.