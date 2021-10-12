Залізничники оголосили страйк: відмовляються працювати на небезпечній техніці [ Редактировать ]
І вже з 21 жовтня в Україні запрацюють нові правила перевезення. Подорожувати між областями зможуть лише вакциновані або пасажири з тестом.
Утім, дорога до пункту призначення може стати ще тим квестом. Від сьогодні залізничники почали так званий "італійський страйк". Тобто, колективи відмовляються працювати на техніці, яка не відповідає всім вимогам безпеки.
А такої - понад 80%. До акції вже долучилися 7 депо - у Кременчуці, Харкові, Києві та Львові. Скільки триватиме страйк і наскільки буде масштабним, поки що невідомо.
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