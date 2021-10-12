Суркіси ніколи не намагалися оскаржити націоналізацію Приватбанку - адвокат [ Редактировать ]
Сім'я Суркісів не висувала претензій до України. Ні в Лондонському суді, ні в будь-якому іншому. Про це заявив адвокат Ігор Алексєєв.
Ідеться про слухання у Високому суді Лондона за позовом Ігора Суркіса та шести англійських компаній проти Петра Порошенка та Валерії Гонтарєвої.
За словами Алексєєва, довкола цієї справи багато брехні, наприклад щодо спроби оскаржити націоналізацію "Приватбанку" та спроби стягнути гроші з держави. Алексєєв стверджує, що Суркіси ніколи не подавали таких позовів у жодні суди. А лише вимагали визнати їх не пов'язаними з "Приватбанком".
Не намагалися позивачі й стягнути кошти з України, адже жодних позовів щодо держави не надходило. Претензії були лише до двох приватних осіб - Петра Порошенка та Валерії Гонтарєвої.
Ігор Алексєєв, адвокат:
Позивачі ніколи не ставили питання про оспорення самої націоналізації "Приватбанку", таких позовних вимог ніколи не існувало. Позивачі дійсно апелювали до фактів безпідставного визнання їх пов'язаними з "Приватбанком". І таких аргументів достатньо. Наприклад, на думку Національного банку України, Ігор Суркіс нібито є власником істотної частки, близько 25%, в медіахолдингу "1+1". За законом, дійсно істотна участь - 10 і більше відсотків, але у всі часи пан Суркіс володів часткою близько 8% і за законом він не вважався пов'язаним з "Приватбанком". Були претензії до двох осіб, фізичних осіб Петра Порошенка та Валерії Гонтарєвої і цю тезу дуже легко перевірити, відкривши будь-який документ цієї справи, ви не знайдете там державу, державного органу, як відповідачів.
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