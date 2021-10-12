Сім'я Суркісів не висувала претензій до України. Ні в Лондонському суді, ні в будь-якому іншому. Про це заявив адвокат Ігор Алексєєв.

Ідеться про слухання у Високому суді Лондона за позовом Ігора Суркіса та шести англійських компаній проти Петра Порошенка та Валерії Гонтарєвої.

За словами Алексєєва, довкола цієї справи багато брехні, наприклад щодо спроби оскаржити націоналізацію "Приватбанку" та спроби стягнути гроші з держави. Алексєєв стверджує, що Суркіси ніколи не подавали таких позовів у жодні суди. А лише вимагали визнати їх не пов'язаними з "Приватбанком".

Не намагалися позивачі й стягнути кошти з України, адже жодних позовів щодо держави не надходило. Претензії були лише до двох приватних осіб - Петра Порошенка та Валерії Гонтарєвої.

Ігор Алексєєв, адвокат: