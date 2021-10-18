Затримали через п'ять років. Українські спецслужби викрили банду озброєних нападників на інкасаторів. 2016-го вони скоїли серію злочинів у Запоріжжі. Чоловіків було семеро. Двох застрелили під час одного з пограбувань. Ще двох затримали згодом. А решта весь цей час переховувалися. Де саме? І як на них вийшли спецслужби - розкаже Анна Каменєва.

Ці кадри відзняті у липні 2016 року. Тоді на Маріупольській трасі невідомі в камуфляжі розстріляли інкасаторський автомобіль. Силовики знали про підготовку нападу. Між нападниками і правоохоронцями виникла перестрілка.

Олександр Шацький, прокурор Запорізької області (2014-2016):

Там произошел бой, настоящий бой. С применением оружия и с той, и с другой стороны. Со стороны правоохранительных органов никаких жертв нет.

Василь Грицак, голова СБУ (2015-2019):

Чотири здорових хлопці, одягнені у військову польову спецназівську хорошу форму добротну, вийшли прямо перед машиною, інкасаторський автомобіль був змушений зупинитися. Після цього вони спробували відкрити автомобіль, здійснивши постріл у скло, оскільки автомобіль броньований, скло втримало кулю і не пробило її, треба віддати належне інкасаторам, врубили задній хід і почали відхід.

Всього, за даними СБУ, в банді було 7 членів. Двоє загинули у 2016, ще двох затримали пізніше. Решта троє усі ці 5 років переховувалися в Донецькій області. Та продовжували грабувати.

Артем Дехтяренко, речник СБУ:

Вони використовували документи-прикриття, зокрема на імена загиблих бійців та військовослужбовців, які звільнилися зі служби.

В ході силової спецоперації СБУ зловмисників затримали. Наразі щодо них обирається міра запобіжного заходу та проводяться дії, щоб притягнути до відповідальності усіх осіб, причетних до їх протиправної діяльності.

Учасники банди були добре озброєні. Під час обшуків у них виявили вогнепальну зброю та ручні гранати.