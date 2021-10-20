Кожен третій загиблий у ДТП - пішохід

Засвітись - щоб тебе побачили... водії. Уже рік - як в Україні діють правила дорожнього руху, що зобов'язують пішоходів у темну пору доби одягати жилети та аксесуари зі світловідбивними стрічками. Водночас статистика аварій дедалі тривожніша - цього року сталося на 20% більше ДТП, ніж торік. Кожен третій загиблий - пішохід.

Як убезпечити себе на дорозі - дізнавалася Оксана Тупальська.

Нічна аварія на трасі у Волинській області. Троє людей потрапили під колеса на пішохідному переході. Один - загинув на місці, двох - госпіталізували. Водієві загрожує тюрма.

Водій автомобіля:

Зразу за пішохідним переходом - там тінь падає чи що, я не знаю. Появились силуети просто - і все. Я не встигнув нічого зробити.

Невідомо, чи сталося б таке, якби пішоходи були зі світловими стрічками.

Адвокат Ігор Липявка розповідає: якщо людину збили на "зебрі", суд зазвичай визнає винним водія. Якщо ж пішохід мав світлоелементи - покарання буде суворішим.

Ігор Липявка, адвокат:

Був випадок, коли пішохід потрапив у ДТП знаходячись у світловідбивному цьому жилеті. Водіій отримав свій вирок, відшкодував шкоду потерпілим у повному обсязі й отримав умовний строк.

Зміни у правила дорожнього руху уряд вніс торік у листопаді. Та зобов'язав пішоходів одягати світлострічки у темну пору доби. Закон ухвалено поки у першому читанні.

Юрій Чорний, директор ДП "Український науково-дослідний інститут медицини транспорту":

Бачите (показує) - жилет. Який може защепити й кожна дитина, кожна людина має можливість під час руху біля дороги бути помітним на дорозі. Є такий простий елемент як ремінь, який за одну секунду вдягається. І людину видно повністю.

Як "світитися" на дорозі добре знають велосипедисти. Кажуть, людину зі світлострічками видно за сто п'ятдесят метрів. Ризик аварії - менший у восьмеро.

Світлана Самікова, представниця Асоціації велосипедистів Києва:

Ми використовуємо світловідбивачі, які можна надягнути або на раму велосипеда, або на себе на руку - отак, щоб можна було показувати знаки рукою.

Вийти ввечері на дорогу й перевірити дотримання правил пішоходами - ми запросили поліцію. Патрульні - відмовилися. Відписали, що не мають часу на ревізії. Тому йдемо в рейд самостійно.

Ви чому не носите? - ще не купила, бачте. Я не знала просто.

Я всегда не нарушаю. И если будет что-то новое - я тоже буду это все соблюдать.

А чому сьогодні не носите? - Пока нету. У нас на рюкзаках есть, а на этой одежде нет.

Поліція може зробити зауваження за відсутність стрічки, а от виписати за це штраф - не просто, - пояснюють юристи. Адже не кожен пішохід-порушник має посвідчення особи. А носити постійно при собі паспорт - закон не зобов'язує.

Оксана Тупальська, кореспондентка:

Пішки ти чи на колесах - правила дорожнього руху існують задля твоєї персональної безпеки. А не для того, щоб змагатися з поліцією. Наприклад, в Естонії за останні десять років кількість ДТП - зменшилася на 60%. Там світлові стрічки одягають маленькі й дорослі пішоходи та навіть пасажири нічних автобусів.