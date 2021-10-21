Понад сто людей стали жертвами повеней в Індії та Непалі.

Десятки зникли безвісти. Рясні дощі затопили північний індійський штат Уттаракханд. А також прилеглі регіони Непалу.

Упродовж жовтня там вилилося вдесятеро більше опадів, ніж зазвичай. Підтоплення спровокувало зсуви, які знищили житлові будинки та сільгоспугіддя.

Постраждали релігійні святині і туристичні принади. Місцева влада звернулася по допомогу до збройних сил. Мусонні дощі тривають і на півдні Індії. У штаті Керала загинули 39 людей.