В Індії та Непалі зникли безвісти десятки людей внаслідок повеней [ Редактировать ]
Понад сто людей стали жертвами повеней в Індії та Непалі.
Десятки зникли безвісти. Рясні дощі затопили північний індійський штат Уттаракханд. А також прилеглі регіони Непалу.
Упродовж жовтня там вилилося вдесятеро більше опадів, ніж зазвичай. Підтоплення спровокувало зсуви, які знищили житлові будинки та сільгоспугіддя.
Постраждали релігійні святині і туристичні принади. Місцева влада звернулася по допомогу до збройних сил. Мусонні дощі тривають і на півдні Індії. У штаті Керала загинули 39 людей.
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