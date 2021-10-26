Туреччина затримала підозрюваних у підпалі лісу [ Редактировать ]
Сімох росіян затримали в Туреччині за підозрою у підпалі лісу. Група туристів з РФ поставила табір та розвела багаття у районі Сіврі-Даг в Анталії.
Згодом в регіоні виникла пожежа, для гасіння якої було залучено пожежний літак, три гелікоптери та п'ять рятувальних підрозділів... Підозрюваних затримали жандарми та доставили до суду, який виніс рішення про затримання росіян за звинуваченням у "діях, що спричинили лісову пожежу".
Нагадаю, масштабні лісові пожежі тривали в Туреччині з кінця липня до середини серпня. Полум'я знищило 160 тисяч гектарів лісу. Постраждали близько тисячі жителів, восьмеро загинули.
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