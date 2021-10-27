В Киеве совсем недавно завершился пятый юбилейный Junior Fashion Week. За три дня на подиуме было представлено более 20 коллекций украинских и мировых брендов. На подиум вышли более 600 детей-моделей.

Стартовал Junior Fashion Week с показа национальных костюмов БЕРЕГИНЯ, а также брендов YesKids, GufoKids, Martusya и коллаборации Николь Лебединской и Arlen Boss.

Грандиозным открытием стал инклюзивный показ-шоу дизайнера Алексея Залевского, представившего коллекцию ZALEVSKIY "НЕЗАВИСИМЫЕ". На подиум вышли 30 моделей от 1 до 30 лет. Коллекцию представили более 30 лиц независимости.

"За 30 лет независимости в Украине выросло целое поколение новых, независимых людей. Все они – разные, но в сочетании одной чертой – они могут быть свободными, развиваться и достигать своих целей в нашей стране. Моя коллекция о разнообразии и одновременно об общем культурном коде, который может стать ориентиром для молодых людей", - прокомментировал Алексей Залевский свою коллекцию.

Среди моделей показа - чемпионка Европы по художественной гимнастке Валерия Юзьвяк, 22 года, завершившая карьеру по онкологической болезни, но не оставившая борьбу за жизнь; 7-летний одесский шахматист Максим Криштофор, родившийся преждевременно с экстремально низким весом, а уже в 13 лет ставший юным гроссмейстером и шахматным гением; 12-летняя Анна Михайлова, девушка с синдромом Дауна, которая учится в обычной школе и занимается женским футболом; Анастасия Опанасенко, 12 лет, абсолютная чемпионка Украины по художественной гимнастике, чемпионка международных конкурсов, которая с 3-х лет борется с алопецией, патологическим выпадением волос; 14-летняя балерина София Науменко, ученица Киевского хореографического колледжа, лауреат многочисленных европейских и украинских конкурсов; 15-летний Матвей Яскевич, лишенный зрения с рождения и имеющий аутизм; 21-летний Павел Хонькив, несмотря на ДЦП, активно занимается плаванием; Вероника Дидусенко, Мисс Украина 2018, модель, мама, активистка в области защиты прав женщин; актриса и телеведущая дневного шоу "Твой день" на 1+1 Стася Ровинская; супер финалистка шоу "Поют все" Даша Ковтун (ODARA), которая достигла рекордного количества просмотров видео выступлений и народную любовь публики и многие другие.

"Мой показ – инклюзивный. Часть моделей преодолевает разные диагнозы, но не сдаются. Я хочу, чтобы такие люди были видны в нашем обществе. Их полноправное место среди обычных людей, в школах, на рабочих местах, в театрах и на подиумах", - добавил Алексей Залевский.

Залевский выступил одновременно и постановщиком своего шоу, поэтому зрителей ждало эпатажное и яркое шоу – "визитка" бренда ZALEVSKIY. Музыкальное сопровождение к дефиле от композитора и музыканта Евгения Хмары.

Во второй день мероприятия состоялись показы Style Story Kids в сопровождении Анны Тринчер, Natalia Potockaya, Generation A, Main People и Original Marines, Purity, Nebesite, SeeArsi, Светланы Фуголь и Dirk Bikkembergs. На подиум впервые вышли Влад Яма с семьей и Анатолий Анатолич. Закрылся второй день выступлением группы Kalush.

В третий день мероприятия прошли показы John Richmond, Vladira, Liora Bay, Elsa, By Vel и бренда Choupette с участием детей Камалии. Завершился юбилейный Junior Fashion Week показом-шоу новой спортивной коллекции от непревзойденной Виктории Грейс и волшебным перфомансом от DakhaBrakha.

"В общей сложности на подиум вышли 600 детей-моделей, более 20 украинских и иностранных дизайнеров, в том числе молодых, была представлена ​​детская мода haute couture, вечерняя, повседневная и спортивная одежда, лучшие бутики. В этом году к нам присоединились известные украинские дизайнеры Алексей Залевский и Виктория Грейс. Мне было очень приятно!", - рассказала организатор Junior Fashion Week Наталья Коваленко.

Партнерами мероприятия стали: "Корисна Кондитерська", Vodorod, LoraShen и 96group.

Ведущими мероприятия традиционно стали: Григорий Решетник и Марыся Горобец.

Особая благодарность медиа-партнерам мероприятия: журналы Ukrainian People, Touch, Cosmolady, NOVA kids, TV-Парк, Woman magazine, Телегид, Podium real, Журнал каталог моделей «GLYANEC», интернет-издание bestin.ua, tochka.net, Lemonade, Обозреватель, Lucky Ukraine и studioofmydreams.

Мероприятие прошло с соблюдением всех карантинных норм. Все посетители могли сдать экспресс-тест на коронавирус или предъявить справки о вакцинации.