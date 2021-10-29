У Туреччині висохло озеро Туз - друге за величиною озеро в країні. Площа водойми становить понад півтори тисячі квадратних кілометрів. Проте через посуху, а також руйнівну сільськогосподарську діяльність, цього року озеро висохло. Раніше воно було домівкою для п'яти тисяч фламінго, проте цього літа птахи загинули через нестачу води. Озеро почало поступово зменшуватися з 2000 року, а цього літа через підвищення температури, посилене випаровування та нестачу дощу зникло зовсім.