Узяти всіх під контроль, щоб вони більше не могли скоїти злочин. І відчували таку необхідну невідворотність покарання.

Цього тижня в Україні запрацював реєстр педофілів! Там уже понад 170 імен, серед них, до речі, є й кілька... жінок. Усі вони потрапляють у список - лише після засудження.

Навіщо? І як карають розбещувачів дітей у нас та за кордоном - Ірина Баглай і Дмитро Анопченко розкажуть.

Про це гидко говорити дорослим.

Это проблема взрослых.

І що змушує мовчати маленьких жертв?

...дозволяє, скажімо, кривднику зробити все можливе аби дитина про це не розповіла.

Розповідь від якої холоне кров. Жах, який роками ховається за дверима непоказної оселі тихого сусіда

Чернівці. Типова багатоповерхівка. Звичайна квартира пенсіонера. От тільки те, що тут роками відбувалося - геть незвичайне.

Щоденно я бачила, як до нього приходили діти, до 16 років.

І так тривало з 2006 року. Когось приводили за руку, лише вдумайтесь... навіть рідні мами.

Сусіди навіть припустити не могли, що зовні добропорядний чоловік - монстр, який розбещував дітей. На його рахунку понад півсотні жертв. Усіх їх пенсіонер ретельно власноруч документував у свій щоденник. Чим неабияк спростив роботу правоохоронцям. Адже довести провину збоченців - досить складно.

Олена Висоцька, заступник міністра юстиції України:

Дуже складний процес по притягненню до кримінальної відповідальності, докази.

У його комп'ютері - терабайти дитячої порнографії. Страшні злочини проти дітей. І неспростовні докази проти його основного клієнта - теж пенсіонера, вчителя музики у коледжі мистецтв.

А це вже Київ. Квартира відомого дитячого фотографа. Однак там, де мали б зберігатися світлини зі свят - страшна порнографічна колекція. Лише за минулий рік, правоохоронцям вдалося викрити - 410 педофілів. Але справжній масштаб сексуальної агресії до неповнолітніх значно більший, кажуть експерти. Кожна п'ята дитина в Україні стикається з таким насиллям - підрахували у Раді Європи.

Олена Висоцька, заступник міністра юстиції України:

Всі засудженні за злочини проти статевої недоторканності малолітньої людини мають бути в єдиному реєстрі так званих педофілів.

Ось він, цей реєстр. Абсолютно нова практика для України, мета якої - запобігти страшним злочинам проти дітей.

Узяти на олівець всіх тих, кого закон упіймав на педофілії - народні депутати ухвалили майже два роки тому. Нині цей реєстр лише наповнюють даними. Незалежно від строку давності з архіву підіймають усі справи. І вручну вносять в базу.

Ми маємо дочекатись по кожній особі окремого рішення суду.

У ньому вже майже дві сотні прізвищ. Серед них і чотири жінки... Але нам дозволяють побачити лише інтерфейс реєстру. Прізвища, адреси - це вже інформація з обмеженим доступом. Побачити її зможуть лише правоохоронні органи, керівники лікарень, закладів освіти та місцевої влади.

Олена Висоцька, заступник міністра юстиції України:

Реєстр буде обмежувати права людей, які в нього потрапили й утримувати роботодавця, які працюють з дітьми, від прийняття на роботу.

Орієнтир - на країни з досвідом. Перед тим, як створити український реєстр, наші фахівці вивчили закордонний. Як це працює у Сполучених Штатах, розповість мій колега Дмитро Анопченко.

Штати - країна, де принцип "на свободу - із чистим сумлінням" діє навіть щодо вбивць, якщо вони своє відсиділи. Але не щодо педофілів! Тим, кого помітили у сексуальних злочинах проти дітей, мають право надалі заборонити наближатися до неповнолітніх, селитися поблизу шкіл, і навіть… мати у себе вдома предмети (наприклад - іграшки), які можуть дітей зацікавити.

Вони здають не тільки відбитки пальців - а й зразки ДНК. І зобов'язані постійно ходити в поліцію і повідомляти, якщо змінили місце роботи. А особисті дані педофілів - той самий американський реєстр, може перевірити будь-хто.

У ньому дані близько мільйона людей! Вводиш назву міста, своєї вулиці чи навіть свій поштовий код - і бачиш всіх, хто живе або працює поруч. Навіть є свіжа фотографія. То ж за педофілами в Америці все життя стежать сусіди. І щойно побачать нездорову зацікавленість - терміново дзвонять копам. А нещодавно навіть мобільний додаток запустили. Батьки можуть перевірити - чи немає поруч з їхньою дитиною тих, кого засуджували за такі злочини. У реєстрі переважно чоловіки. Але останніми роками все більше випадків, коли у педофілії звинувачують жінок.

Історія про шкільну вчительку, яка звабила учня, кілька місяців була топ-сюжетом і в новинах, і в газетах.

І ще трішки статистики, яка набагато краще, ніж окремі гучні історії, пояснює масштаби проблеми. Соціологи з'ясували: у штатах одна з п'яти дівчат і один з двадцяти хлопців в дитинстві були жертвами сексуального насильства з боку дорослих. А в останній докарантинний рік 16% американських підлітків пережили зваблення чи прямі атаки. І це величезні цифри.

Пандемія і карантин. Час, коли школярі почали більше часу проводити вдома. І саме це знизило страшну статистику сексуальних атак на дітей по всьому світу. Зокрема, і в Україні. А вимога про півтора метра дистанції - може справді врятувати беззахисну перед дорослим малечу.

Руслан Болгов, приватний детектив, експерт з кібербезпеки:

Соблюдение дистанции дает возможность вовремя среагировать на реакции от чужих людей, которые могут схватить, подбежать.

Так колишній правоохоронець, а нині експерт з кібербезпеки Руслан Болгов разом із донькою вивчають, як має чинити кожна дитина, коли до неї виявляє інтерес незнайомець. І якщо це не допомогло, то...

І цього навчити дитину найважче.

Руслан Болгов, приватний детектив, експерт з кібербезпеки:

Процентов 70 детей не могут кричать на улице. Они стесняются, они боятся - не так на них посмотрят. Не подавляйте крики в детях, потому что в нужный момент они не смогут это сделать.

Педофілія та злочини проти сексуальної свободи дитини - хвороба, яка не має кордонів. Адже, за статистикою, 80 відсотків кривдників - це...

Анна Козлова, cпеціаліст-психолог у сфері розслідування злочинів проти дітей:

Зазвичай ці люди є в оточенні дитини. Дорослим слід приділити увагу до осіб, які проявляють більш ніж інтерес до дитини.

У Сполучених Штатах психологічний портрет збоченця у гучному інтерв'ю американському каналу ABC створили самі колишні злочинці.

Це здебільшого люди, на яких подивишся і скажеш - жодного шансу на те, що він зробив. Найменшого шансу немає!

Та навіть більше…

Террі Міллер, соціальний психолог:

Дуже часто такі люди - вчителі року, коучі із багатьма нагородами. І тільки жертва знає, що під цим прикриттям - монстр.

А це - вже розповідь від першої особи.

Я усіляко намагався залишитися наодинці. Відділити від інших учнів. В автобусі - ми сиділи поруч. Ти стаєш другом, довіреною особою; стаєш особливим - єдиним, хто може відповісти на всі життєві запитання.

Террі Міллер, соціальний психолог:

Вони спочатку ґвалтують мозок дитини - щоб потім зґвалтувати її тіло.

Колишній вчитель за цієї схемою звабив кілька десятків своїх учениць. А тепер радить, як не допустити, щоб дитина стала жертвою педофіла.

Якщо батьки бачать, що їхня дитина проводить непропорційно багато часу із дорослим, який не є членом родини, - це перший сигнал, що вона у небезпеці. Якщо дитина тільки й говорить про когось "особливого" і "важливого"- це сигнал тривоги.

Тож експерти з кібербезпеки й колишні засуджені пропонують батькам час від часу перевіряти смс у дитячих телефонах.

Руслан Болгов, приватний детектив, експерт з кібербезпеки:

Если вы это делаете без разрешения ребенка, вы вмешиваетесь в его частную жизнь и доверие прекратится, у меня есть доступ полностью ко всем перепискам ко всему моих детей с их согласия. Если ребенок вам что-то рассказывает, мы никогда в жизни его за это не ругаем.

Усі ці стосунки можливі тільки за умов секретності. І вони ніколи не відбудуться, якщо вчасно їх викрити.

Але як зрозуміти, що ваша дитина вже потрапила у хитро розставлену педофілом пастку?

Анна Козлова, спеціаліст-психолог у сфері розслідування злочинів проти дітей:

Сексуалізована поведінка дитини, дитина починає програвати все те, що з нею робили. Це може бути розкриття ніжок, це може бути відтворення сексуалізованих ігор з іграшками.

А ще навчайте дитину так званому правилу трусиків: ніхто не має права торкатись її інтимних місць. Та "правила білборду". Це коли дитину спонукають переслати її інтимне фото. Нехай подумає - чи готова вона побачити цю світлину на білборді перед своєю школою.