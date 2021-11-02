В этом году группа Artik & Asti отмечают 10-летие своего существования. Однако такие гастроли станут последними для солистки группы Ани.

В Сети неоднократно обсуждали возможные версии распада Artik&Asti. В частности, писали, что якобы между участниками существуют конфликт или же о том, что Аня стала семейным человеком и ей теперь не до гастролей. Но все эти догадки оказались ложными.

В свою очередь продюсер и участник дуэта Артем Умрыхин поблагодарил Аню за долгие годы работы и плодотворное сотрудничество. Также он отметил, что "с сегодняшнего дня его пути с Дзюбой расходятся и каждый идет своей дорогой".

"За эти 10 лет Аня превратилась из маленькой девочки в роскошную женщину и артиста! Сегодняшний день наверняка для многих станет грустным, а для некоторых, наоборот, радостным. Уже давно вокруг этого ходило много сплетен, но теперь могу подтвердить официально – Аня покидает группу Artik & Asti , – написал Умрыхин.

Артем добавил, что слушатели смогут все-таки увидеть творчество Ани. Не исключение что певица начнет сольную карьеру. Ведь раньше Дзюба уже анонсировала выход сольной песни, в которой расскажет о себе.

"Аня наверняка начнет свой сольный путь , а я продолжу делать то, что делаю всю жизнь – писать песни, искать новые таланты и помогать им реализовываться, – прокомментировал артист.

К слову, Умрыхин подтвердил, что группа Artik & Asti продолжит свою деятельность, но уже в обновленном составе, то есть без Ани.

Отметим, что совсем недавно коллектив выпустил новый альбом "Миллениум", очень быстро ставший популярным. А через 10 лет своего существования группа записала пара мегауспешных хитов, таких как "Истеричка", "Девочка танцуй", "Грустный дэнс", "Под гипнозом" и другие.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.