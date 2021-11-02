Турецькі лікарі успішно розділили півторарічних сіамських близнюків [ Редактировать ]
Турецькі лікарі успішно розділили півторарічних сіамських близнюків із Камеруну. Операція тривала 27 годин. Одразу ж після неї - Мері й Елізабет змогли рухатися окремо одна від одної. Дівчат привезли до Туреччини у дев'ятимісячному віці. Понад пів року вони були під наглядом хірургів. Батьки кажуть - щасливі, що зважилися на операцію. А ще сподіваються, що коли їхні доньки виростуть, то стануть лікарями.
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