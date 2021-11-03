У Києві стартувала наймасштабніша в східній Європі виставка міцних напоїв. Ділитися досвідом, дегустувати й налагоджувати співпрацю до столиці приїхали виробники трунків із різних країн світу. Більше про це - далі.

Сучасні технології та нові смаки. На виставку Wine&Spirits до Києва, з'їхалися десятки виробників - з усіх куточків України, та кількох інших держав. Серед учасників привертає до себе увагу бренд "Aznauri", із символом лева. Біля стенда - чимало відвідувачів. Усі вони мають змогу особисто скуштувати представлені напої.

Ольга Оширова, директорка з маркетингу "Aznauri":

Ми відносно молода компанія, а бренд "Азнаурі" вже входить до трійки лідерів ринку. Ми добре відомі в Україні, тому наша участь на Wine&Spirits-2021 спрямована на знайомство з міжнародними партнерами та розширення ринків збуту. Ми маємо дуже багато цікавих та інноваційних продуктів, які представлені на нашому стенді. Зараз вже ми формуємо нові тренди, випускаючи, нові формати та нові смаки. Сьогодні наш стенд представлений у левиному стилі. Тому що лев, величний та могутній, є символом ТМ "Азнаурі", який втілює усі якості, притаманні нашому бренду.

На виставці проводять дегустаційний конкурс, учасники можуть надати зразки продукції для незалежної оцінки сомельє та експертів галузі міцних напоїв.

Євген Мельник, керівник відділу експорту "Aznauri":

Минулого року наш коньяк Aznauri Black Barrel отримав золоту медаль на конкурсі Wine&Spirits, цього року ми також беремо участь, щоб ще раз підтвердити високу стабільну якість та відмінні смакові характеристики наших продуктів.

Окрім українського ринку - компанія також є й великим експортером: їхню продукцію можна знайти зокрема, у країнах Африки, Китаю, Прибалтики, США та інших.