У Чернівцях затримали студента-іноземця, який підробляв ПЛР-тести. Брав 500 гривень за один фальшивий документ. Виготовляв їх просто на своєму ноутбуці - вносив у документи дані покупців. За свій злочин ділок може провести до двох років у в'язниці.

Ігор Єремія, начальник відділу міграційної поліції ГУ Нацполіції в Чернівецькій області: