Правоохоронці затримали іноземця за підробляння ПЛР-тестів [ Редактировать ]
У Чернівцях затримали студента-іноземця, який підробляв ПЛР-тести. Брав 500 гривень за один фальшивий документ. Виготовляв їх просто на своєму ноутбуці - вносив у документи дані покупців. За свій злочин ділок може провести до двох років у в'язниці.
Ігор Єремія, начальник відділу міграційної поліції ГУ Нацполіції в Чернівецькій області:
За місцем проживання іноземця було вилучено три комп'ютери, планшет, флеш-накопичувачі, а також чорнові записи, що підтверджують його злочинну діяльність. Правоохоронці встановлюють його можливих спільників, а також осіб які використовували такі документи.
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Брав 500 гривень - за одну фальшивку. Робив їх просто на своєму ноутбуці - вносив у документи дані покупців.
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