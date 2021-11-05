У непальській столиці Катманду нагороди отримали поліцейські собаки. Медалі й смаколики чотирилапим дали за вірну службу. Як усе було - розкаже Владислав Політ.

Цього песика та ще з пів сотні інших собак нагородили - золотими медалями! У непальській столиці Катманду поліцейські влаштували церемонію для своїх чотирилапих помічників. А відбулося все це - в межах національного святкування "Тіхар".

Справжніми медалями та яскравими квітковими гірляндами нагороджували собак. Усі вони працюють разом з правоохоронцями. Допомагають їм розслідувати справи та встановлювати винних. Самі ж поліцейські наголошують - їхні чотирилапі друзі заслуговують цих нагород, як ніхто інший.

Деуті Гурунг, поліцейська:

Собак завжди кличуть, коли трапляється якийсь кричущий інцидент. І цікаво, що місцеві жителі дуже довіряють нашим помічникам, бо знають, що чотирилапі справді можуть допомогти розкрити заплутані злочини, знайти убивць і з'ясувати важливі кримінальні обставини.

Індуїсти вважають собак посланцями бога смерті. Тому під час "Тіхару" намагаються їм усіляко догодити, зокрема частують їх різноманітними смаколиками. Непальці впевнені - так їм вдасться задобрити й самого бога.

Самджхана Каркі, жителька Катманду:

Собаки - унікальні. Вони можуть уберегти нас від депресії та дарують відчуття, що ми не самі. Стосунки з ними не можна порівняти з жодними іншими.

Згодом - після церемонії нагородження - відбулися й показові дресирувальні виступи. Песики ходили шеренгою та перестрибували через перешкоди. Так, за словами самих поліцейських, вони вкотре хотіли продемонструвати всім непальцям, наскільки собаки - розумні, і життя без них було б зовсім іншим.