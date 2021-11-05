У Києві нагородили переможців третього Всеукраїнського студентського конкурсу імені Героя Небесної Сотні Сергія Кемського. Участь у фіналі вибороли студенти трьох університетів із Київщини, Рівенщини і Львівщини. Хто очолив переможну трійку - дізналася Марина Глущенко.

У конкурсі імені героя Небесної Сотні Сергія Кемського взяли участь студенти та аспіранти із різних вишів України. Розглядалися наукові роботи абсолютно різних напрямків та дисциплін. Головною темою для аналізу стала Революція Гідності.

Ігор Пошивайло, генеральний директор Національного музею Революції Гідності:

Мета конкурсу- зберегти пам'ять. Пам'ять, яка не в монументі ув'язнена, а пам'ять, яка активна, яка залучає підростаючу молодь, заради якої був Майдан. Побачили, що цей конкурс користується надзвичайним попитом серед студентської молоді, оскільки кожного року заявки зростають.

Конкурс проводять третій рік поспіль. Цьогоріч до відбіркової комісії надійшла рекордна 71 заявка. Учасники проходили три етапи відбору. На першому і другому вивчали правовий, міжнародний та культурологічний аспекти Революції гідності та Євромайдану. На третьому - презентували свої дослідницікі роботи.

-Перше місце в конкурсі зайняла Христина Семерин.

Півроку досліджень і копіткої праці, і ось вона - переможниця від Острозької академії. Христина не змогла особисто відвідати захід, проте долучилася онлайн.

Христина Семерин, переможниця конкурсу:

Ми працюємо, я працюю, мої колеги - на те, щоб подвиг Небесної сотні був недаремним. Щоб революція Гідності нарешті відбулася. Щоб наші дослідження, наші тексти так само доклалися, були внеском в будову вільного справедливого і здорового суспільства.

Друге і третє місця посіли студенти КПІ та "Львівської політехніки". Переможці отримали дипломи, видання Музею Майдану та грошові винагороди. Кожен з них планує і надалі розвивати свою наукову діяльність.

Лукасевич Анна, фіналістка конкурсу:

Тематика Революції Гідності для будь-якої молодої людини є цікавою і в мене, наприклад, виникло питання, чому ми кожні 10 років виходимо на Майдан і чому наша демократія не працює. Це була така спроба розібратися з цим питанням і презентувати живому колу ці результати дослідження.

Відзнаку імені Сергія Кемського започатковано 2018-го року в пам'ять про політолога, журналіста та активіста Євромайдану. Організатори конкурсу переконані: з часом все більше молоді долучатиметься до ґрунтовних досліджень Революції Гідності, яка стала однією з визначних сторінок української історії.