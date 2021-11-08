До справи українських туристів, що застрягли в Анталії через самогубство учасника групи, взялося МЗС. Консульство надає консультації, а також просить місцеву владу якнайшвидше розслідувати цей випадок та дозволити людям повернутися на батьківщину.

Група відпочивальників, які в середині жовтня вирушили в похід Лікійською стежкою, досі залишаються в Туреччині. Під час подорожі загинув українець. Головна версія - він вкоротив собі віку. За рішенням суду, до завершення всіх слідчих дій - решті групи заборонено виїжджати з країни.