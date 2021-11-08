Міхеїл Саакашвілі відмовився від спеціальних добавок, що прописали лікарі [ Редактировать ]
Міхеїл Саакашвілі відмовився від спеціальних добавок, які йому прописали лікарі. Це сталося після того, як пенітенціарна служба Грузії опублікувала відео, де ув'язнений політик їсть у медпункті. Окрім того, тюремники показали світлини консерв та спецсумішей, які нібито вживає експрезидент.
На це він заявив - досі отримував лише мінеральні добавки, необхідні для стабілізації роботи серця і рівня глюкози. Але тепер - відмовляється від їх подальшого вживання. Ув'язнений в Грузії Саакашвілі голодує уже 38 день. За ґрати він потрапив після повернення на Батьківщину, де його засудили до шість років тюрми.
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У Грузії політика засудили до шести років в'язниці - за побиття депутата та зловживання владою. Передати його Україні грузинська влада обіцяє тільки після відбуття повного терміну ув'язнення.
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Адже Саакашвілі голодує вже майже три тижні. Хоча термінової госпіталізації політик не потребує.