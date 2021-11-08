Вперше в Україні ветерани та волонтери АТО зіграли на сцені театру. Та ще й англійською мовою. На виставі побувала і наша Лариса Золотарюк.

Я - Євген Слизунок. Друга рота, перший батальйон, 30 бригада. На початку нашої вистави ми щось вам кажемо. Про те, чому ми тут, для чого. Я тут для того, щоби розмовляти.

Вони захищали країну на східному фронті. Кажуть: повернутись з війни важче, ніж піти туди. Їм складно розповідати про побачене і пережите. У мирному житті вирішили спробувати себе на сцені. 14 непрофесійних акторів створили перший в Україні театр ветеранів та волонтерів АТО.

Дехто з них на початку проєкту не знав жодного слова іноземною.

Сергій Кутенков, актор театру ветеранів-волонтерів:

В школі я вивчав іспанську мову. Але ну так. Як ми її вивчаємо? Ми прогулюємо - хі-хі, ха-ха. А тут уже в більш дорослому, зрілому віці я прекрасно розумію, що це по-перше - розвиток, по-друге - знання.

І навіть діляться порадами, як вивчити мову за півтора року.

Сергій Кутенков, актор театру ветеранів-волонтерів:

Практика - саме головне. Плюс - перегляд англомовних фільмів без перекладу.

Декому пощастило не тільки здобути нові знання. А й навіть знайти свою долю. Актори Євген Ярило та Катерина Головченко нещодавно справили весілля.

Коли я побачив Катю на сцені один раз, як вона віддавалась репетиції, ну я звернув на цю дівчину вперше увагу. - Він - мій фанат. Я так неочікувано для себе потрапила в цей проєкт. Я граю тут роль Віоли. Це чоловічо-жіноча роль. І взагалі, коли ми готували цю виставу, я зрозуміла, що цей проект, він зіграє вже ну велику роль в моєму житті.

Катя бореться з онкологічним захворюванням. Всі кошти, виручені за показ, підуть на її лікування. На сцені - інтерпретація твору Шекспіра "12 ніч" на сучасний лад. Вистава присвячена нашим захисникам.

Ігор Касьян, засновник проєкту:

Мені хочеться підіймати імідж ветеранів. Показувати суспільству, що це розумні, продуктивні люди, які можуть приносити користь суспільству, що їх треба не жаліти, а поважати. Дивлячись на досвід інших країн світу, наприклад США, коли бачать людину у формі, їй кажуть "фенкю фор е сервіс". Що означає "дякую за вашу службу".

Минулого року англомовний театр ветеранів та волонтерів Ато "Project "W" - Veteran, Volunteer and William" взяли професійну театральну премію "Гра". І отримали запрошення поставити виставу у шекспірівському театрі Глобус разом із британськими ветеранами.