Вперше в Україні ветерани та волонтери АТО зіграли на сцені театру [ Редактировать ]
Вперше в Україні ветерани та волонтери АТО зіграли на сцені театру. Та ще й англійською мовою. На виставі побувала і наша Лариса Золотарюк.
Я - Євген Слизунок. Друга рота, перший батальйон, 30 бригада. На початку нашої вистави ми щось вам кажемо. Про те, чому ми тут, для чого. Я тут для того, щоби розмовляти.
Вони захищали країну на східному фронті. Кажуть: повернутись з війни важче, ніж піти туди. Їм складно розповідати про побачене і пережите. У мирному житті вирішили спробувати себе на сцені. 14 непрофесійних акторів створили перший в Україні театр ветеранів та волонтерів АТО.
Дехто з них на початку проєкту не знав жодного слова іноземною.
Сергій Кутенков, актор театру ветеранів-волонтерів:
В школі я вивчав іспанську мову. Але ну так. Як ми її вивчаємо? Ми прогулюємо - хі-хі, ха-ха. А тут уже в більш дорослому, зрілому віці я прекрасно розумію, що це по-перше - розвиток, по-друге - знання.
І навіть діляться порадами, як вивчити мову за півтора року.
Сергій Кутенков, актор театру ветеранів-волонтерів:
Практика - саме головне. Плюс - перегляд англомовних фільмів без перекладу.
Декому пощастило не тільки здобути нові знання. А й навіть знайти свою долю. Актори Євген Ярило та Катерина Головченко нещодавно справили весілля.
Коли я побачив Катю на сцені один раз, як вона віддавалась репетиції, ну я звернув на цю дівчину вперше увагу. - Він - мій фанат. Я так неочікувано для себе потрапила в цей проєкт. Я граю тут роль Віоли. Це чоловічо-жіноча роль. І взагалі, коли ми готували цю виставу, я зрозуміла, що цей проект, він зіграє вже ну велику роль в моєму житті.
Катя бореться з онкологічним захворюванням. Всі кошти, виручені за показ, підуть на її лікування. На сцені - інтерпретація твору Шекспіра "12 ніч" на сучасний лад. Вистава присвячена нашим захисникам.
Ігор Касьян, засновник проєкту:
Мені хочеться підіймати імідж ветеранів. Показувати суспільству, що це розумні, продуктивні люди, які можуть приносити користь суспільству, що їх треба не жаліти, а поважати. Дивлячись на досвід інших країн світу, наприклад США, коли бачать людину у формі, їй кажуть "фенкю фор е сервіс". Що означає "дякую за вашу службу".
Минулого року англомовний театр ветеранів та волонтерів Ато "Project "W" - Veteran, Volunteer and William" взяли професійну театральну премію "Гра". І отримали запрошення поставити виставу у шекспірівському театрі Глобус разом із британськими ветеранами.
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