Заблоковані в Туреччині. Уже кілька тижнів семеро українських туристів - не можуть повернутися до України.

Група мандрівників планувала похід у місті Фетхіє. Однак один із учасників вчинив самогубство. Його тіло доправили додому і поховали.

Решту місцева поліція підозрює в скоєнні злочину і не відпускає за межі країни. Поки триває слідство, у заручників ситуації вичерпуються заощадження й терпіння.

Про свою біду вони написали в соцмережах. І до справи взялися дипломати. Обіцяють посприяти поверненню українців додому.