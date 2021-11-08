Українських туристів не випускають з Туреччини [ Редактировать ]
Заблоковані в Туреччині. Уже кілька тижнів семеро українських туристів - не можуть повернутися до України.
Група мандрівників планувала похід у місті Фетхіє. Однак один із учасників вчинив самогубство. Його тіло доправили додому і поховали.
Решту місцева поліція підозрює в скоєнні злочину і не відпускає за межі країни. Поки триває слідство, у заручників ситуації вичерпуються заощадження й терпіння.
Про свою біду вони написали в соцмережах. І до справи взялися дипломати. Обіцяють посприяти поверненню українців додому.
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Группе украинских туристов запретили покидать Турцию из-за самоубийства их товарища. Тело погибшего передали в Украину, его похоронили еще 22 октября.
На літак пускатимуть лише тих, хто повністю вакцинований, при чому з моменту другого уколу має пройти 14 днів!
Група відпочивальників, які в середині жовтня вирушили в похід Лікійською стежкою, досі залишаються в Туреччині. Під час подорожі загинув українець. Головна версія - він вкоротив собі віку.
Консульство надає консультації, а також просить місцеву владу якнайшвидше розслідувати цей випадок та дозволити людям повернутися на батьківщину.
Від 30 жовтня на територію країни пускатимуть лише тих, хто має статус постійного та довгострокового проживання і членів їхніх родин.