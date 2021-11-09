Невідомий об'єкт пролетів над Туреччиною [ Редактировать ]
Невідомий об'єкт пролетів над Туреччиною. У небі з'явилася велика яскрава куля, яка стрімко спустилася до землі. Після падіння об'єкт залишив слід, що згодом зник. Кулю бачили в різних регіонах Туреччини: Анкарі, Стамбулі, Анталії.
Очевидцям вдалося зафільмувати явище, відео з об'єктом уже облетіло інтернет. Користувачі соцмереж припускають, що це був метеорит. Мешканці міста Конья повідомили, що після падіння відчули поштовх, схожий на землетрус.
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