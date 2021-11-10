13 людей постраждали внаслідок обвалу будинку в Туреччині [ Редактировать ]
13 людей постраждали внаслідок обвалу будинку в Туреччині. Лихо сталося на жвавій вулиці в місті Малатья у вечірню годину пік, коли люди поверталися з роботи. Тож дивом минулося без жертв. Зруйнувалася будівля, яка перебувала в стані капітального ремонту. В ній знесли опорну стіну. За причетність до небезпечних порушень затримали чотирьох людей.
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