Повітряні кордони Білорусі патрулюватимуть російські бомбардувальники [ Редактировать ]
Повітряні кордони Білорусі відтепер патрулюватимуть російські бомбардувальники. Таку заяву оприлюднило Міністерство оборони Білорусі. Наразі ідеться про два літаки російських ВПС, які здійснюватимуть вильоти з території Росії. Нагадаю, напередодні в білоруському МЗС пригрозили, що вживуть заходів, якщо НАТО розмістить війська на польсько-білоруському кордоні - через міграційну кризу.
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