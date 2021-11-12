Звезда советского кино, народный артист РСФСР Михаил Боярский чуть не погиб на съемках фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" (1978). Об этом каскадер и постановщик трюков Николай Ващилин рассказал URA.RU.

Исполнителя главной роли культового фильма чуть не зарезал фехтовальщик Владимир Балон, игравший роль Де Жюссака, гвардейца кардинала Ришелье.

Фехтовальщик Владимир Балон проткнул Мишку Боярского, выбил ему зуб и чуть не убил. Актеры были, во-первых, пьяные, во-вторых, режиссер совершил оплошность, построив сцену на мраморной лестнице. Боярский бежал сверху, поскользнулся и налетел на шпагу.

Из-за пьянства актеров один из съемочных дней пришлось вообще отменить.

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Приходят актеры на "Трех мушкетерах" пьяные, а у меня конная сцена и я отменил съемку. Это очень дорого, и, конечно, на меня все взъелись. Но иначе кто-то из них бы травмировался и меня бы в тюрьму отправили, так как головой за все отвечает постановщик трюков.

Все трюки актеры выполняли сами - за двойную ставку.

Во времена съемок "Д’Артаньяна и трех мушкетеров"... я преподавал в театральном институте и "пробивал", чтобы актеры сами делали трюки, чтобы у них была мотивация. После специальной подготовки их могли использовать, как каскадеров. За это актеры получали двойную ставку... У меня Миша в фильме прыгал с балкона на спину, с 10 метров. Трюкам этим я начал учить его за полгода до съемок.

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Напомним, что актер Михаил Боярский находится в "черных" списках Минкульта и СБУ за публичную поддержку российской оккупации Крыма. Фильмы с его участием, в том числе "Д’Артаньян и три мушкетера" запрещены к показу в Украине.

Напомним, что во Франции начались съемки "Трех мушкетеров" с Венсаном Касселем и Евой Грин.