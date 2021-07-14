Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом [ Редактировать ]
Источник: Telegram-канал Звездач
Звезда советского кино, народный артист РСФСР Михаил Боярский госпитализирован в Боткинскую больницу в Москве с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Симптомы болезни у 71-летнего актера проявились только на седьмой день. Три дня назад его забрали в Боткинскую больницу под наблюдение врачей.
По словам самого артиста, "чувствует он себя нормально", но детальной информации о состоянии артиста пока нет.
Как сообщали "Подробности", в феврале 2021 года самого известного "мушкетера" экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге. Информацию о заболевании коронавирусом врачи опровергли, но точный диагноз установить не удалось. Пред этим Боярский вакцинировался от коронавируса российской вакциной "Спутник V".
Напомним, что в сентябре 2020 года Боярский упал в обморок в кабинете городской поликлиники, куда пришел на вакцинацию против гриппа. Он вошел в кабинет, однако уже через пять минут ему стало плохо. Позже врачи заявили , что с самым известным Д'Артаньяном России все в порядке и беспокоиться не о чем.
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