Україна вийшла на плато чергової хвилі епідемії [ Редактировать ]
Обережно оптимістичні. Ковідні цифри за останню добу дають підстави вважати, що Україна вийшла на плато чергової хвилі епідемії.
Нових хворих і тих, хто одужав, майже порівну - близько 11 тисяч. 442 людини померли. Найбільше інфікувань - у столиці, а також в Одеській, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. З 18 листопада "почервоніє" Вінниччина. Натомість Луганщина, Херсонщина і Волинь уже незабаром можуть залишити "червону" зону. У цих регіонах поменшало випадків інфікувань та побільшало вільних ліжок у лікарнях. Те, що Україна вже проходить пік захворюваності, підтвердив і президент Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський, президент України:
Тринадцять вважається не щасливим числом, але ми щасливі, бо саме на 13 відсотків в Україні знизився рівень госпіталізацій від ковіду. Вперше за останні три місяці кількість людей виписаних з лікарні більша ніж кількість госпіталізованих. Також ми спостерігаємо зменшення випадків коронавірусної хвороби на шість відсотків. Все це результат роботи наших медиків і наших громадян.
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