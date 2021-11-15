Обережно оптимістичні. Ковідні цифри за останню добу дають підстави вважати, що Україна вийшла на плато чергової хвилі епідемії.

Нових хворих і тих, хто одужав, майже порівну - близько 11 тисяч. 442 людини померли. Найбільше інфікувань - у столиці, а також в Одеській, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. З 18 листопада "почервоніє" Вінниччина. Натомість Луганщина, Херсонщина і Волинь уже незабаром можуть залишити "червону" зону. У цих регіонах поменшало випадків інфікувань та побільшало вільних ліжок у лікарнях. Те, що Україна вже проходить пік захворюваності, підтвердив і президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський, президент України: