Роблять це уже півтора тижня у вільний від занять час

Приходьте - на вас чекають. На Буковині студенти-медики телефонують людям та кличуть на щеплення. У такий спосіб намагаються розвантажити лікарів, які на це не мають часу. Як працюють студентські кол-центри, - бачив Іван Сірецький.

- Доброго дня, вас турбують з поліклініки, хочемо вам нагадати про другу дозу вакцинації. - Добре.

Студенти Чернівецького медколеджу обдзвонюють пацієнтів першої міської поліклініки. Повідомляють коли і куди треба прийти, щоб щепитися від ковіду. Роблять це уже півтора тижня у вільний від занять час.

Дар'я Гуйван, студентка другого курсу Чернівецького медичного фахового коледжу:

Ми всі добровільно, за покликом серця. Ми ж майбутні медики й хочемо допомогти. Це потрібно робити і відповідно це роблять працівники. Але вони можуть робити більш якусь відповідальну роботу, а дзвонити можемо ми.

Волонтерять по три-чотири години в день. За цей час один студент телефонує майже двомстам чернівчан.

Елла Замфір, завідувачка другого терапевтичного відділення КНП "Міська поліклініка №1" міста Чернівці:

Вони обдзвонюють в першу чергу тих, хто зробив першу дозу. А потім уже, якщо залишається в них вільний час, вони починають обдзвонювати тих людей, які взагалі не мають зараз ніякого щеплення і їх запрошують на вакцинацію.

Студенти розповідають, де найближчий пункт щеплення чи центр вакцинації, як він працює. Повідомляють про наявні препарати, якими можна зробити імунізацію. Крім того, доводиться відповідати на питання людей.

Дар'я Гуйван, студентка другого курсу Чернівецького медичного фахового коледжу:

Можуть запитати, коли прийти. Ну ми знаємо, що "Короновак" - через 14 днів, "Пфайзер" - 21-28 день. Можуть запитати, от я захворів, що мені робити? Ми направляємо до сімейного лікаря. Можуть запитати, мене не ввели в базу даних. Також ми просимо, щоб вони звернулися до сімейного лікаря.

Для студентів - це своєрідна практика, можливість познайомитись із робочими процесами медзакладу зсередини. Лікарі ж кажуть, що допомога волонтерів нині - на вагу золота.

Елла Замфір, завідувачка другого терапевтичного відділення КНП "Міська поліклініка №1" міста Чернівці:

Лікарі зараз працюють на виснаження, вони працюють зараз, основний потік - це в них хворі. І профілактично ввечері викликати пацієнтів на щеплення - це дуже важка, клопітлива праця, тому що просто не вистачає часу.

Загалом волонтерять 30 студентів медколеджу. Працюють почергово у чотирьох медзакладах області. Обдзвонили вже понад вісім тисяч буковинців.

Фрозіна Кузик, директорка Чернівецького медичного фахового коледжу:

Якщо звернути увагу скільки пацієнтів, вірніше осіб, приходять на вакцинацію - уже черга! І це нас радує в тому питанні, що якийсь результат роботи оцієї кампанії зі сторони студентів, він має позитивний результат.

І хоча студенти допомагають лікарям на волонтерській основі, у медколеджі вирішили відзначити їх за ініціативність. Зокрема, і грошовими преміями.