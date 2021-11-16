В "Дії" з'явився сертифікат про одужання від коронавірусу [ Редактировать ]
У застосунку "Дія" з'явився сертифікат про одужання від Ковіду. Згенерувати його можна через 15 днів після того, як лікар внесе дані про хворобу в електронну систему охорони здоров'я - Хелсі.
Діятиме така довідка три місяці. А от оформити її можна буде лише двічі на рік. Що робити тим, хто інфікується втретє - наразі невідомо.
Окрім того, нагадаю, зараз для користувачів програми "Дія" доступні два види ковід-сертифікатів про вакцинацію - внутрішньодержавний та міжнародний.
по теме
Згенерувати його можна через 15 днів після того, як лікар внесе дані про хворобу в електронну систему охорони здоров'я "Хелсі".
Сертифікат про одужання зможуть отримати ті, кому лікар встановив діагноз та вніс його до електронної системи охорони здоров'я.
Отныне, дети от 12 лет, которые получили по крайней мере одну вакцины от коронавируса, могут получить цифровой COVID-сертификат
Охочих вакцинують тільки за попереднім записом. На вибір одна з вакцин: "Пфайзер", "Модерна", "Коронавак" або ж "Астразенека".
Найбільше хворих - у США, Великій Британії та Росії. Майже 5 тисяч інфікованих померли.