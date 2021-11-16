З початку пандемії вакцинувалися понад 21 мільйон українців [ Редактировать ]
Понад 16 тисяч українців минулої доби захворіли на Ковід, одужали - майже 22 тисячі. 838 хворих померли. Найбільше заражень - у столиці, на Дніпропетровщині та Одещині.
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У цих регіонах поменшало інфікувань і пацієнтів у ковідних лікарнях. З початку пандемії вакцинувалися понад 21 мільйон українців, із них повністю щеплені майже 9 мільйонів.
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