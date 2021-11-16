З початку пандемії вакцинувалися понад 21 мільйон українців.

Понад 16 тисяч українців минулої доби захворіли на Ковід, одужали - майже 22 тисячі. 838 хворих померли. Найбільше заражень - у столиці, на Дніпропетровщині та Одещині.

Із четверга у червону зону увійде Вінниччина. Натомість Луганщина, Херсонщина й Волинь незабаром можуть перейти у помаранчеву.

У цих регіонах поменшало інфікувань і пацієнтів у ковідних лікарнях. З початку пандемії вакцинувалися понад 21 мільйон українців, із них повністю щеплені майже 9 мільйонів.