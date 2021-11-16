В Україні повністю щепилися майже 9 мільйонів громадян [ Редактировать ]
Понад 16 тисяч українців минулої доби захворіли на Ковід, одужали - майже 22 тисячі. 838 хворих померли. Найбільше заражень - у столиці, на Дніпропетровщині та Одещині.
Із четверга у червону зону увійде Вінниччина. Натомість Луганщина, Херсонщина й Волинь незабаром можуть перейти у помаранчеву. У цих регіонах поменшало інфікувань і пацієнтів у ковідних лікарнях.
З початку пандемії вакцинувалися понад 21 мільйон українців, із них повністю щеплені майже 9 мільйонів.
по теме
Найбільше заражень - у столиці, на Дніпропетровщині та Одещині.
Охочих вакцинують тільки за попереднім записом. На вибір одна з вакцин: "Пфайзер", "Модерна", "Коронавак" або ж "Астразенека".
Наразі в Україні хоча б однією дозою вакцини проти коронавірусу щепилися 39,4% людей, а завершили курс вакцинації 28%.
Згенерувати його можна через 15 днів після того, як лікар внесе дані про хворобу в електронну систему охорони здоров'я "Хелсі".
Далі - Велика Британія, Німеччина та США. Україна у цьому переліку шоста.