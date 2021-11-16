Україна встановила черговий ковідний антирекорд [ Редактировать ]
Вісімсот тридцять вісім. Україна знову побила власний рекорд за кількістю померлих від ковіду. І це при тому, що загалом динаміка захворюваності - позитивна: на 16 тисяч заражених майже 22 тисячі тих, хто одужав. Чому ж тоді зростає смертність - з'ясовував Даніїл Снісар.
838 смертей - лише за добу: Україна встановила черговий ковідний антирекорд. І посіла третє місце у світі за кількістю смертей від коронавірусу за останні сім днів.
Андрій Александрін, епідеміолог:
Можно смело говорить что 98-99% всех тяжелых, особено тех, кто в реанимации - люди не вакцинированы.
Вакцинація, а точніше її відсутність - перша і головна причина високої смертності. У МОЗі підрахували, за період із першого серпня по 31 жовтня - 94 відсотки госпіталізованих хворих, яким діагностували коронавірусну хворобу, не пройшли повний курс щеплень. А 96,5% померлих - не отримали двох доз антиковідної вакцини.
Андрій Александрін, епідеміолог:
Человек, который вакцинирован, даже если он заболевает, он в семь раз менее выделяет вирус вокруг себя. Он социально становиться менее опасным. Даже если человек заболевает, он вакцинирован, он может заболеть. Снижается колоссальный риск среднеего, тяжелого течения заболевания ковид-19. Снижаються достаточно серезные риски для смертных случяев.
Хоча останніми днями кількість тих, хто одужав вища за кількість нових хворих. Проте смертність залишається високою.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я:
Чому так відбувається? Спочатку реєструється випадок. Після цього настає госпіталізація. І через певний час після реєстрації випадку і госпіталізації - може бути летальний наслідок хвороби. Середній час від появи симптомів до смерті серед померлих - у жовтні складав 14 днів.
Тобто, найближчі два тижні кількість смертей, імовірно, продовжить зростати. У зоні ризику - нещеплені люди поважного віку, й ті, які мають супутні захворювання. Їх необхідно вакцинувати у першу чергу.
Олександр Васильєв, лікар Олександрівської лікарні Києва:
У відділені лежать пацієнти 72-82-92 р. А ви розумієте які це важкі пацієнти. Вони морально важкі, тому що вони морально виснажені життям в принципі й в них багато супутньої патології. Це і пацієнти з цукровим діабетом, і пацієнти з перенесеним інфарктом міокарда в анамнезі. І пацієнти з перенесеним інсультом в анамнезі.
Понад 64 відсотки виділених під Ковід-19 ліжок в Україні - вже зайняті. А завантаженість місць із киснем - продовжує збільшуватися. Приміром, у столиці, деякі лікарні заповненні на 98, ба навіть на сто відсотків.
Олександр Васильєв, лікар Олександрівської лікарні Києва:
Мені медсестра казала, одна з медсестер, що вона зробила більше ніж 300 уколів за одне чергування. Ну це дуже багато. Ну і ці медсестри працюють через силу. Ну просто на морально-вольових.
Ковід - вийшов на друге місце серед причин смерті киян. Тож, додалося роботи й столичному крематорію. Зараз там проводять удвічі більше кремацій, ніж було влітку. А відео і фото черг з автівок біля крематорію щоразу стають жахливим нагадуванням про наслідки пандемії.
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