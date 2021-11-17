Натомість Луганщина, Херсонщина й Волинь незабаром можуть перейти в помаранчеву.

Понад 16 тисяч українців минулої доби захворіли на Ковід, одужали - майже 22 тисячі. 838 людей - померли. Найбільше заражень у столиці, на Дніпропетровщині та Одещині.

Із четверга в "червону" зону увійде Вінниччина. Натомість Луганщина, Херсонщина й Волинь незабаром можуть перейти в помаранчеву.

У цих регіонах поменшало інфікувань і пацієнтів у ковідних лікарнях.