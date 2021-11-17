Вінниччина увійде в червону карантинну зону [ Редактировать ]
Понад 16 тисяч українців минулої доби захворіли на Ковід, одужали - майже 22 тисячі. 838 людей - померли. Найбільше заражень у столиці, на Дніпропетровщині та Одещині.
Із четверга в "червону" зону увійде Вінниччина. Натомість Луганщина, Херсонщина й Волинь незабаром можуть перейти в помаранчеву.
У цих регіонах поменшало інфікувань і пацієнтів у ковідних лікарнях.
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Тож від суботи червоними на ковідній мапі будуть уже 15 регіонів. Щодо коронавірусної статистики за минулу добу, то вона така: нових хворих - понад 22 тисячі.
Найбільше заражень - у столиці, на Дніпропетровщині та Одещині.
Наразі в Україні хоча б однією дозою вакцини проти коронавірусу щепилися 39,4% людей, а завершили курс вакцинації 28%.
Для всіх, хто прямує з Даляня в інші міста, запровадили 14-денний карантин.
Далі - Велика Британія, Німеччина та США. Україна у цьому переліку шоста.