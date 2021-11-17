В ОАЕ відкрилася одна з найбільших аерокосмічних виставок "Dubai Airshow" [ Редактировать ]
В Об'єднаних Арабських Еміратах відкрилася одна з найбільших аерокосмічних виставок "Dubai Airshow". Понад тисячу учасників із майже двох десятків країн демонструють найновітніші - цивільні й військові - розробки. Зокрема, український "Антонов" представив транспортний Ан-178, який може працювати в різних кліматичних умовах і злітати навіть із ґрунтових смуг. А ще учасники шоу обговорюватимуть технології, завдяки яким вдасться зменшити кількість викидів у довкілля.
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