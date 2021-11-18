Чверть українців отримала повну імунізацію [ Редактировать ]
40 відсотків українців уже отримали першу дозу антиковідної вакцини.
Повністю імунізована майже чверть населення. Щодо нових інфікувань, то їх за минулу добу більш як 18 з половиною тисяч.
Одужань - понад 20 тисяч. 769 людей - померли. Найбільше заражених у столиці, Дніпропетровській і Одеській областях.
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У першій п'ятірці лідерів за приростом хворих на ковід - Сполучені Штати, Німеччина, Велика Британія, Росія та Польща.
Серед країн з найбільшим денним приростом - США, Велика Британія та Німеччина.
Найбільше заражень - у столиці, на Дніпропетровщині та Одещині.
Далі - Велика Британія, Німеччина та США. Україна у цьому переліку шоста.
Новий спалах інфекції в Європі він пояснив уповільненням імунізації - переважно через скептицизм щодо вакцин та фейкові новини.