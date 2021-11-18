Найбільше заражених у столиці, Дніпропетровській і Одеській областях.

40 відсотків українців уже отримали першу дозу антиковідної вакцини.

Повністю імунізована майже чверть населення. Щодо нових інфікувань, то їх за минулу добу більш як 18 з половиною тисяч.

Одужань - понад 20 тисяч. 769 людей - померли. Найбільше заражених у столиці, Дніпропетровській і Одеській областях.