Рівень зараження коронавірусом в Україні не знижується [ Редактировать ]
Невтішні зведення з іншого фронту - рівень зараження Ковідом в Україні не знижується.
Минулої доби – 20,5 тисяч інфікованих. Одужали - 19 тисяч пацієнтів. 752 людини померли.
Нині в червоній карантинній зоні 18 областей - напередодні до них приєдналася Вінниччина.
Першою дозою антиковідної вакцини щепилися 40 відсотків українців.
Повністю імунізовано майже чверть населення - це понад 9 мільйонів громадян.
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У першій п'ятірці лідерів за приростом хворих на ковід - Сполучені Штати, Німеччина, Велика Британія, Росія та Польща.
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Найбільше заражених у столиці, на Дніпропетровщині, Донеччині та Запоріжжі.
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