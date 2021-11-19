Українці повернулися з Туреччини: вони застрягли через смерть учасника групи [ Редактировать ]
Українські туристи, які через смерть учасника групи застрягли в Туреччині, повертаються додому. Раніше їм заборонили виїзд, бо підозрювали в убивстві співвітчизника.
Мандрівники стверджували, що загиблий скоїв самогубство. Інцидент стався ще 18 жовтня, коли восьмеро українців вирушили в похід Лікійською стежкою.
У справу втрутилися дипломати. Їм вдалося пришвидшити досудове розслідування - і заборону на виїзд для наших громадян зняли.
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Група мандрівників планувала похід у місті Фетхіє. Однак один із учасників вчинив самогубство. Його тіло доправили додому і поховали.
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