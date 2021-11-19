В Україні зафіксували 20 тисяч нових випадків коронавірусу [ Редактировать ]
Рівень зараження Ковідом в Україні не знижується. Понад 20 тисяч нових інфікувань за минулу добу. А от кількість тих, хто одужав, більша на дві тисячі.
Від ускладнень коронавірусу померли 725 людей. Найгірші показники - у столиці, на Дніпропетровщині, Запоріжжі й Полтавщині.
Нині в червоній карантинній зоні 18 областей - напередодні до них приєдналася Вінниччина. Першою дозою антиковідної вакцини щепилися сорок відсотків українців.
Повністю імунізовано майже чверть населення - 9 з половиною мільйонів громадян.
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