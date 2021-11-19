Рівень зараження Ковідом в Україні не знижується. Понад 20 тисяч нових інфікувань за минулу добу. А от кількість тих, хто одужав, більша на дві тисячі.

Від ускладнень коронавірусу померли 725 людей. Найгірші показники - у столиці, на Дніпропетровщині, Запоріжжі й Полтавщині.

Нині в червоній карантинній зоні 18 областей - напередодні до них приєдналася Вінниччина. Першою дозою антиковідної вакцини щепилися сорок відсотків українців.

Повністю імунізовано майже чверть населення - 9 з половиною мільйонів громадян.