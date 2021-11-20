50 днів без їжі. Міхеїл Саакашвілі припинив голодування, щойно його перевели до військового шпиталю. За словами лікарів, загроза життю політика досі є. Йому надають допомогу в палаті інтенсивної терапії. Я нагадаю, до Грузії Саакашвілі прибув напередодні місцевих виборів - першого жовтня, його одразу затримали та доправили в колонію. На Батьківщині проти Саакашвілі порушено 13 кримінальних справ, за деякими він уже заочно засуджений.