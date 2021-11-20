Міхеїл Саакашвілі припинив голодування [ Редактировать ]
50 днів без їжі. Міхеїл Саакашвілі припинив голодування, щойно його перевели до військового шпиталю. За словами лікарів, загроза життю політика досі є. Йому надають допомогу в палаті інтенсивної терапії. Я нагадаю, до Грузії Саакашвілі прибув напередодні місцевих виборів - першого жовтня, його одразу затримали та доправили в колонію. На Батьківщині проти Саакашвілі порушено 13 кримінальних справ, за деякими він уже заочно засуджений.
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До неї за розпорядженням омбудсмена Грузії увійшли медики різного профілю. Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
А ще до цього - медики дійшли висновку, що він - може впасти в кому. Низка патологій виникла на тлі сорока дев'ятиденного голодування.
Міхеїл Саакашвілі - у критичному стані. Такий висновок групи лікарів, які оглянули третього президента Грузії на прохання омбудсмена цієї держави.
Мають розглядати справу про розгін опозиційного мітингу в листопаді 2007 року і погром у телекомпанії "Імеді". Це одна зі справ, за якою колишньому президентові Грузії загрожує тюремне ув'язнення.
Це сталося після того, як пенітенціарна служба Грузії опублікувала відео, де ув'язнений політик їсть у медпункті.