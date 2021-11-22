В Іранському військовому суді напередодні почалися слухання справи щодо збиття українського пасажирського літака МАУ торік. Про це повідомляє Associated Press. На засіданні були присутні десять підозрюваних військових різних рангів. А також члени родин загиблих та адвокати. Більше деталей - не повідомляють. Нагадаю, Боїнг Міжнародних українських авіаліній збили в небі над Тегераном після злету восьмого січня 2020 року. 176 людей загинуло, серед них 11-ро українців. На борту були громадяни семи країн.