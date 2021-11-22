У цих регіонах третій тиждень поспіль фіксують зменшення кількості інфікувань та шпиталізацій.

Далі про ситуацію з коронавірусом. Із "червоної" зони цього тижня вийдуть два регіони України -Луганщина та Львівщина. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

У цих регіонах третій тиждень поспіль фіксують зменшення кількості інфікувань та шпиталізацій. Загалом в Україні минулої доби зафіксували майже 7,5 тисяч випадків ковіду.

326 пацієнтів померли. 10,5 тисяч людей - одужали. Найбільше інфікувань - на Дніпропетровщині, понад тисяча. Далі йдуть Миколаївська та Запорізька області, там добовий приріст менше тисячі.