Луганщина та Львівщина вийдуть із червоної карантинної зони [ Редактировать ]
Далі про ситуацію з коронавірусом. Із "червоної" зони цього тижня вийдуть два регіони України -Луганщина та Львівщина. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
У цих регіонах третій тиждень поспіль фіксують зменшення кількості інфікувань та шпиталізацій. Загалом в Україні минулої доби зафіксували майже 7,5 тисяч випадків ковіду.
326 пацієнтів померли. 10,5 тисяч людей - одужали. Найбільше інфікувань - на Дніпропетровщині, понад тисяча. Далі йдуть Миколаївська та Запорізька області, там добовий приріст менше тисячі.
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