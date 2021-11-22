За даними Держстату, за весь час пандемії ковід забрав життя понад 40 тисяч наших громадян. Майже 7,5 тисяч нових хворих виявили за минулу добу. Побороли недугу майже 11 тисяч людей. Найбільше інфікувань - на Дніпропетровщині, понад тисяча. А також у Миколаївській та Запорізькій областях.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України: