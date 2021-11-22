Ковід забрав життя 40 тисяч українців [ Редактировать ]
За даними Держстату, за весь час пандемії ковід забрав життя понад 40 тисяч наших громадян. Майже 7,5 тисяч нових хворих виявили за минулу добу. Побороли недугу майже 11 тисяч людей. Найбільше інфікувань - на Дніпропетровщині, понад тисяча. А також у Миколаївській та Запорізькій областях.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:
Третій тиждень поспіль ми спостерігаємо тижневе зменшення кількості випадків коронавірусної хвороби та кількості госпіталізованих. За карантинними індикаторами Луганська і Львівська області виходять із червоного рівня епідемічної небезпеки. Середній час перебування регіонів у червоному рівні майже не змінився і становить так, як і минулої весняної хвилі - 30-35 днів.
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