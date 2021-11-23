Туреччина збудує газопровід до родовища в Чорному морі [ Редактировать ]
Туреччина збудує газопровід до родовища в Чорному морі. Інженерні роботи на місці майбутньої бурової в Сакарьї завершили, тож навесні наступного року почнуть будувати трубопровід. А до кінця року його планують запустити. Водночас дослідження та пошук нових родовищ блакитного палива в акваторії тривають. Нагадаю, торік Туреччина виявила в Чорному морі найбільші в історії країни поклади газу - 320 мільярдів кубометрів. А цьогоріч зафіксували ще одне велике родовище із запасами понад 135 мільярдів кубометрів.
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