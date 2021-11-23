Гроші від МВФ витратять на "Велике будівництво" - Олексій Устенко

Україна виконала всі вимоги МВФ і до нового року чекає на новий транш від донора. Якщо гроші нам таки дадуть, їх витратять на будівництво доріг, модернізацію ГЕС, та підтримку бізнесу. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів народний депутат від "Слуги народу" Олексій Устенко