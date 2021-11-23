В Херсоні відтепер проти Ковіду вакцинують дітей [ Редактировать ]
Без черг та з попереднім обов'язковим медоглядом. В окремих пунктах щеплення в Херсоні відтепер проти Ковіду вакцинують дітей. Неповнолітніх в області імунізували й раніше, але охочих було мало. А от після дозволу МОЗу батьки дедалі частіше стали звертатися до педіатрів по роз'яснення. Як цю ініціативу сприйняли містяни, дізнавалася Марина Михайловська.
Набирается. Воздух пошел. Флакон на холодовой элемент.
13-річний Ярослав отримує свій перший укол вакцини від ковіду. Для дітей вибору немає - дозволено лише один препарат - "Пфайзер".
Процедуру витримав спокійно, каже, взагалі не боявся. Навпаки такий вибір зробив свідомо.
Ярослав Оторвін, школяр:
Побачив в інтернеті, скільки людей захворіли на цю хворобу, та не захотів стати таким же, як вони.
А от Назар одразу пішов імунізувався як тільки МОЗ офіційно рекомендувало цю процедуру дітям. Хоче мати зелений сертифікат, як і всі в його родині.
Назар Боляр, школяр:
Після першої вакцини почувався нормально, трішки боліла рука, коли доторкався до неї. Сьогодні маю другу отримати й сертифікат.
Лише за один день щепитися від коронавірусу прийшло 12 підлітків. Це перший пункт щеплення для дітей в Херсоні. Працює він при дитячій поліклініці. Так і звичніше, і безпечніше, ніж в центрах масової вакцинації - переконують медики.
Наталія Крамаренко, педіатр:
Менші черги, тут є свій лікар. Це діти, які дуже емоційно лабільні. Від того, що воно буде стояти там навіть пів години в черзі… А страшно.
Діна Воляр, мати вакцинованого школяра:
Сімейний лікар спитав, чи є у нас температура, як себе почуває дитина. Щоб ми були присутні на вакцинації. Це ваша дитина, ви за неї відповідаєте.
На вакцинацію приходять лише за попереднім записом, в дні, коли не проводять інших щеплень і не приймають хворих. Процедура дозволена дітям з 12 років. Так само як і дорослим, необхідно отримати дві дози з інтервалом в 3-4 тижні. Протипоказань небагато, але стан кожної дитини перед щепленням - ретельно вивчає педіатр.
Віта Самодіна, заступник медичного директора Херсонської міської клінічної лікарні імені Євгена Карабелеша:
Основний протипоказ - серйозна алергічна реакція на будь-який компонент вакцини. Якщо після першої дози у дитини виникли якісь хвороби серця - міокардит чи перикардит, то не дозволяється вакцинувати другою дозою до вивчення більш детально стану здоров'я.
В цю хвилю пандемії діти хворіють набагато частіше, із тяжчим перебігом. Загалом в Херсоні за рік ковід підтвердили у більш як півтори тисячі дітей. Це втричі більше, ніж торік.
Роман Головня, в.о. заступника міського голови Херсона:
Достатньо високий рівень госпіталізацій в порівняні з минулими хвилями. Але тяжких випадків, які б перебували на постійному кисневому перебуванні, в реанімації практично не було. Були випадки, пов'язані з сумісними захворюваннями.
Тим часом кількість вакцинованих херсонців зростає, а от інфікованих суттєво знижується. Невдовзі область готується вийти з "червоної" зони.
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Для вакцинації в країні використовують препарат компаній "Пфайзер\Біонтек". Аби зробити процедуру приємнішою, подекуди залучили клоунів.
В окремих пунктах щеплення в Херсоні відтепер проти ковіду вакцинують дітей. Неповнолітніх в області імунізували й раніше, але охочих було мало. А от після дозволу МОЗ батьки дедалі частіше стали звертатися за роз'ясненнями до педіатрів.
Маленьким пацієнтам вводитимуть меншу, ніж дорослим, дозу вакцини "Пфайзер".
"Ні!" масонським змовам, ковідним сертифікатам і локдаунам. Із такими гаслами тисячі людей цими вихідними виходили на вулиці Загреба, Відня, Копенгагена, Роттердама, Гааги тощо.
Таке припустив глава німецької компанії BioNTech Угур Шахін. За його словами, вакцина, розроблена компаніями BioNTech та Pfizer, загалом захищає впродовж перших 9 місяців після щеплення.