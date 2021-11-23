13 тисяч нових випадків коронавірусу зафіксували за добу [ Редактировать ]
Майже 13 тисяч нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби.
Попри суттєве зменшення захворюваності смертність досі висока: померли 720 пацієнтів.
Натомість одужало понад 23 тисячі людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Дніпропетровщині та Полтавщині.
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