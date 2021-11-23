Туреччина виявила в Чорному морі найбільші в історії країни поклади газу [ Редактировать ]
Туреччина збудує газопровід до родовища в Чорному морі.
Інженерні роботи на місці майбутньої бурової в причорноморській Сакар'я завершили, тож навесні наступного року почнуть будувати трубопровід. А до кінця 2022 його планують запустити. Водночас дослідження та пошук нових родовищ блакитного палива в акваторії тривають.
Нагадаю, торік Туреччина виявила в Чорному морі найбільші в історії країни поклади газу - 320 мільярдів кубометрів. А цьогоріч там зафіксували ще одне велике родовище із запасами понад 135 мільярдів кубометрів.
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