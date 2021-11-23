Букінгемський палац обурений новим документальним фільмом телеканалу ВВС. Та погрожує припинити співпрацю з головним мовником країни. У стрічці "Принци і преса" йдеться про стосунки королівської родини та журналістів. Зокрема, на прикладі дружини принца Гаррі.

Які нові подробиці розповіли автори і що не сподобалося членам монаршої сім'ї - розкаже Світлана Чернецька із Лондона.

Цей фільм став черговим ударом по іміджу монаршої родини. Адже, по суті, звинувачує її викопоставлених членів у цькуванні Меган Маркл. Ім'я дружини принца Гаррі кілька років не сходило зі шпальт газет. У численних публікаціях її називали жінкою з надзвичайно складним характером, яка не розуміє правил життя в королівській сім'ї.

Ден Вуттон, виконавчий редактор The Sun:

Коли люди кажуть, що преса просто напускалася на Гаррі та Меган, я абсолютно з цим не погоджуюся, насправді, люди за лаштунками почали дратуватися і зливати історії журналістам.

У документальній стрічці ВВС зібрали плеяду шанованих королівських оглядачів. І всі вони в один голос кажуть, що жодних викривальних статтей не було б, якби журналістам не розповідали про такі факти.

Джонні Даймонд, королівський оглядач ВВС:

Уже за кілька днів після весілля почали поширюватися чутки, що не все так чудово і що Меган жахливо поводилася з працівниками палацу.

Омід Скобі, співавтор біографії герцогів Сассекських:

Просто були такі люди, які хотіли поставити Меган на місце. І оприлюднення негативних історій стало таким собі покаранням за бунтарство. А відповідальні за це помічники королівських осіб.

Першою такою історією став так званий Тіарагейт. Коли з'ясувалося, що на своєму весіллі з принцом Меган хотіла бути у смарагдовій діадемі з королівської колекції. І не погоджувалася на жодні інші варіанти. Навіть попри аргументи, що ця тіара мала сумнівну історію й походила з Росії. Тоді в суперечку довелося втрутитися самій Єлизаветі Другій. Про впертість та безкомпромісність Меган ніхто б не довідався, якби за традицією палацу прислуга тримала язика за зубами.

Пітер Гант, королівський оглядач телеканалу BBC 2003-2017рр:

Вони не могли спілкуватися з пресою без згоди роботодавця, тож логічно припустити, що витік інформації був схвалений членами королівської родини, і це свідчення того, про що публіка тоді й не здогадувалася - про розкол у стосунках між двома братами.

Королівська родина обурена звинуваченням, що сприяла поширенню чуток про Меган. І прокоментувала цей фільм такою заявою.

-Вільна, відповідальна та відкрита преса має життєво важливе значення для здорової демократії. Однак надто часто перебільшені та необґрунтовані заяви з неназваних джерел подаються як факти, і це розчаровує, коли будь-хто, зокрема й BBC, надає їм достовірності.

Букінгемський палац навіть пригрозив бойкотувати всі майбутні проєкти телеканалу.

Документальний фільм ВВС уже наробив галасу. Але ще більше викриттів журналісти обіцяють наступного тижня, коли в ефір вийде друга частина "Принців і преси". У ній детальніше вивчатиметься розкол у стосунках братів Вільяма та Гаррі і втеча герцогів Сассекських від монаршої родини.