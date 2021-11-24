Турецька ліра обвалилася до історичного мінімуму [ Редактировать ]
Турецька ліра обвалилася до історичного мінімуму, втратила 20 відсотків за тиждень. Курс опустився до менш ніж 12 лір за долар. Це сталося на тлі заяв президента Ердогана про наміри виграти - цитую: "свою економічну війну за незалежність". Стрімке послаблення національної валюти викликало масові протести в Анкарі та Стамбулі. Люди вимагають відставки уряду. Нагадаю, від початку року падіння турецької ліри сягнуло 40 відсотків.
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